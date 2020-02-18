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Hakkari'de terör operasyonu: 23 gözaltı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:55Hakkari'de terör operasyonu: 23 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "15 Şubat 2020 günü ilimiz genelinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım yataklık yapan' şahıslara yönelik il merkezinde 6, Yüksekova ilçesinde 10, Şemdinli ilçesinde 5 ve Çukurca ilçesinde 4 adres olmak üzere toplamda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda 23 şahıs gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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