20 Kasım 2018, 15:15
»»

Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda patlayıcı, mayın ve mühimmat bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda patlayıcı, mayın ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Çukurca ilçesi Gündeş köyü Karlı Tepe Bölgesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 4 el yapımı patlayıcı, 3 antipersonel mayını, iki 81 milimetre havan mühimmatı, GTT mühimmatı, 150 metre kablo ve 4'lü pil bloğu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı. Çukurca,Hakkari
20 Kasım 2018 Salı 15:15