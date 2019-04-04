04 Nisan 2019, 16:52
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Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve yaşam malzemesi bulundu.

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Ağaçdibi köyü Şelale mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yaşam malzemeleri usulüne uygun imha edildi. Hakkari, Güncel
Kaynak: AA