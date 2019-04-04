Hakkari'de Terör Operasyonu

Kaynak: AA

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve yaşam malzemesi bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Ağaçdibi köyü Şelale mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.Aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.Yaşam malzemeleri usulüne uygun imha edildi.