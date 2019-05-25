25.05.2019 21:52
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Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Tekeli köyü Koçbaşı mezrası Fındık Deresi bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Aramalarda bir makineli tüfek ve bin 579 fişek, 2 mayon kutusu ile 7 mayonun yanı sıra 2 kalaşnikof ve 29 fişek ile şarjör ele geçirildi. Şemdinli, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA