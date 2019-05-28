28.05.2019 17:51
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Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda tespit edilen sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda tespit edilen sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Güvenlik güçlerince Aşağıölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsal alanında belirlenen sığınakta 12 kilogramlık kesilmiş 2 mutfak tüpü, 3 pil bloğu ve çok sayıda pil, 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan çok sayıda inşaat malzemesi (kazma, çekiç, murç vb.) ele geçirildi. Yüksekova, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA