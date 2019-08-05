Haberler» Güncel» Haber

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

05.08.2019 14:54 Hakkari'de terör operasyonu
Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Derecik ilçesine bağlı Ormancık köyü Brone sırtları mevkisinde icra edilen aramalarda G-3 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 şarjör ve 17 fişek, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ile bu silaha ait 79 fişek ele geçirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:07   Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor
16:07   Gurbetçiye 5 bin lira "plaka" cezası
16:07   Libya'da UMH Başkanlık Konseyinden BM'ye Hafter çağrısı
16:06   Öztrak: "Biz bir erken seçim peşinde değiliz"
16:05   TİKA, İİT ülkelerinde afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini artırıyor
16:05   Sathi Kaplama Çalışması Akhisar Mahallesinde Devam Ediyor
16:05   Yaşlı ve hastalara "sıcak" uyarısı