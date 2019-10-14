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Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin kırsal alanında tespit edilen 2 ayrı sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

14.10.2019 16:15Hakkari'de terör operasyonu
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin kırsal alanında tespit edilen 2 ayrı sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında tespit edilen 2 ayrı sığınakta yapılan aramada; 5 adet anti tank mayını, 84 adet elektrikli fünye, 1 adet el bombası, 1 adet güneş paneli, 16 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet akü, bin 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 5 adet büyük boy pilden yapılmış batarya bloğu, 31 adet CD, çok miktarda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde üzerine yazılmış örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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