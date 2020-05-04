Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.

Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
04.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:06
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 29-30 Nisan'da Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği,
77 metre kablo,
pil bloğu, 2 küçük pil,
T40 bomba atar mühimmatı,
2 fünye,
akü,
2 güç kaynağı,
AK-47 kalaşnikof şarjörü ve bu silaha ait 30 fişek,
23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı,
25 kilogram amonyum nitrat,
2 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüste ’sahte şafak’ tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor Haberler
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı’na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Kim Milyoner Olmak İster’de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haberler
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Haberler››Güncel››Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:18: İstanbul'da tarihi surlarda "çökme" tedirginliği - Haber 13:18: Mersin sahillerinde korona virüs sakinliği - Haber 13:18: Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu - Haber 13:18: PTT'den Anneler Günü'ne özel kampanya - Haber 13:18: Bolu'da sağanak etkili oluyor - Haber 13:04: Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor - Haber 12:23: Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu - Haber 11:43: Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın - Magazin 11:07: Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti - Haberler