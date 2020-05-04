Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.
04.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:06
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 29-30 Nisan'da Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği,77 metre kablo,pil bloğu, 2 küçük pil,T40 bomba atar mühimmatı,2 fünye,akü,2 güç kaynağı,AK-47 kalaşnikof şarjörü ve bu silaha ait 30 fişek,23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı,25 kilogram amonyum nitrat,2 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.
Kaynak: AA