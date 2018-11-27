27 Kasım 2018, 10:14
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Hakkari'de Terör Oprasyonu

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yüksekova ilçesi Yaylacık köyü Killik Tepe bölgesinde 24 Kasım'da arama tarama faaliyeti yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, mauser marka tüfeğe ait şarjör ve 11 fişek ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.
27 Kasım 2018 Salı 10:14