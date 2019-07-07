07.07.2019 16:07
Haberler» Güncel» Haber

Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, anti-tank mühimmatı, el bombaları ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, anti-tank mühimmatı, el bombaları ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait, 14 dinamit lokumu, içi boşaltılmış 30 el bombası, 26 el bombası pimi, 5 AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 sandık AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait fişek, 14 AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait dolu şarjör, 2 boş fişek mayonu, 1 düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan EYP (el yapımı patlayıcı), 3 rulo elektrik kablosu, 11 fünye, 2 batarya ve bir miktar nevi tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirildi. Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: DHA
Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:11   İspanya'da geleneksel boğa koşusunun ilk gününde 5 kişi yaralandı
17:10   İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında çıkan iddiaları yalanladı
17:10   Rusya, Wikipedia'ya alternatif site kuruyor
17:10   İzmir'de orman yangını
17:09   Şehit Uzman Onbaşı Şevik, Adana'da son yolculuğa uğurlandı
17:08   Modifiye araç tutkunları Denizli'de buluştu
17:07   Lösemili Atakan, 23 aylık mücadeleyi kaybetti