Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyon

Hakkari
'nin Çukurca
ve Derecik
ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı
görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bu çerçevede ilçenin Dede köyü kırsalında arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Arama tarama faaliyetlerinde 2 adet 81 mm. çapında havan mühimmatı, 60 mm. çapında havan mühimmatı, RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 6 anti personel mayını, boş roketatar lançeri, boş füze lançeri, 5 roketatar boş sevk fişeği kutusu, elektrikli fünye ile tuzaklanmış kablo tertibatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Derecik ilçesine bağlı Ortaklar
köyü Ormancık mezrası kırsalında yapılan aramada da AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 fünye, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.
Çukurca
, Hakkari
, Güncel
Kaynak: AA