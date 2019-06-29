Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu

Hakkari 'de güvenlik güçleri ile Pkk 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Haziran günü merkeze bağlı Doğanlı Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit olan asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.