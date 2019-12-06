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Hakkari'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

06.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:10Hakkari'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi
'nin ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 5 Aralık'ta Yüksekova ilçesi Celal Tepe mevkisinde uzaktan kumandalı 2 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcılar, usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildi.

Yüksekova, Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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