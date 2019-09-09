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Hakkari'de teröristlerden eyp tuzağı: 1 şehit (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Bakan Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajını yayımladı.

09.09.2019 09:21 Hakkari'de teröristlerden eyp tuzağı: 1 şehit (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Bakan Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajını yayımladı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşımız, 09 Eylül 2019 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başssağlığı ve sabır dilerim."



Hulusi Akar, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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