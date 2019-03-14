Hakkari'de Teröristlere Ait 8 Sığınak ve Mevzi İmha Edildi

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesi kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve mevzi kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yüksekova
ilçesinin Sarıkaya
ve Yediveren köyleri kırsalında dün operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon neticesinde 8 sığınak ve mevzi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Aynı operasyon kapsamında uygulanan yol kontrol faaliyetinde ise Türkiye
topraklarına yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 3'ü İran
, 5'i Sierra Leone
uyruklu 8 kişi yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
PKK, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA