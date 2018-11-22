Hakkari'de Terörle Mücadele

22 Kasım 2018 Perşembe 12:37



22 Kasım 2018 Perşembe 12:37

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kırsal alanda yapılan aramada mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Altınsu köyü İncesu mezrası kırsal alanında Polis Özel Harekat unsurlarınca arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Arama tarama sonucu roketatar mühimmatı, ağzı kesik büyük tüp, muhtelif uzunluklarda kablo, 3 jelikan bidon içerisinde çok miktarda gıda maddesi, 6 hücum yeleği, askeri palaska, AK-47 kalaşnikof dipçiği, kar maskesi, 2 içi boş şarjör kılıfı ve çok sayıda sargı bezi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun imha edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."