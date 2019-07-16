16.07.2019 20:09
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Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Yayla Mahallesi Beyaz Taş mevkisinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama tarama faaliyeti sırasında, bixi ağır makinalı tüfek, 5 AK-47 kalaşnikof tüfek, içerisinde muhtelif sayıda fişek bulunan AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait 7 şarjör, 534 bixi ağır makinalı tüfeğe ait mühimmat, 166 AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait mühimmat, 27 anti tank roket başlığı, 3 anti personel roketatar mühimmatı, 12 sevk fişeği, içinde mühimmatı bulunmayan kullanıma hazır lav silahı, şemsiye, palaska ve bu palaskaya takılı 6 şarjörlük ele geçirildi.
Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Urşe Deresi mevkisinde 2 el bombası, 65 fünye, 84 adet AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait fişek bulundu.
Kaynak: AA
Hakkari, Güncel

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