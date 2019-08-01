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Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

01.08.2019 17:54 Hakkari'de terörle mücadele
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Zeynep Deresi mevkisinde yürütülen arama tarama çalışmalarında, G-3 piyade tüfeği, bu silaha ait 11 şarjör ve 130 fişek, 184 BKC makineli tüfek fişeği ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Yüksekova, Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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