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Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

08.08.2019 14:20 Hakkari'de terörle mücadele
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, ilçenin Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsal alanında arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait iki şarjör, 50 fişek ve bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Şemdinli, Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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