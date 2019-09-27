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Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 5 mağarada yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

27.09.2019 12:04Hakkari'de terörle mücadele
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 5 mağarada yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar mevkisinde icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 3 şahıs gözaltına alınmış olup, bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 5 mağara içinde yapılan aramada 3 büyük tüp, 24 büyük pil bloku, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 10 metre kablo, jelikan bidonlara gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Yüksekova, Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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