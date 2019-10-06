Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda roketatar, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde RPG-7 roketatar,2 antitank roketatar mühimmatı,2 roketatar sevk fişeği,2 küçük tüp,2 pil bloku ve çok sayıda pil, muhtelif uzunlukta elektrik kablosu,3 bant,serum,örgütsel kıyafet ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."