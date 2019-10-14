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Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda iki sığınakta 5 anti tank mayını ve çeşitli malzemeler bulundu.

14.10.2019 16:33Hakkari'de terörle mücadele
Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda iki sığınakta 5 anti tank mayını ve çeşitli malzemeler bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında yürütülen operasyonda önceki gün iki sığınak tespit edildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sığınaklarda yapılan aramada 5 antitank mayını, 84 elektrikli fünye, el bombası, güneş paneli, 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, akü, bin 500 metre elektrik kablosu, 5 büyük pilden yapılmış batarya bloku, 31 CD, çok miktarda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde üzerine yazılmış örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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