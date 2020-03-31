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Hakkari'de ticari taksiler dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odasının ortak çalışmasıyla korona virüsle mücadele kapsamında ilde faaliyet gösteren tüm ticari taksiler dezenfekte edildi.

31.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:25
Hakkari'de ticari taksiler dezenfekte edildi
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odasının ortak çalışmasıyla korona virüsle mücadele kapsamında ilde faaliyet gösteren tüm ticari taksiler dezenfekte edildi.

Hakkari Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarına taksileri de dahil etti. Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, ildeki tüm taksi duraklarını da tek tek denetlediğini söyledi. Taksiler ve duraklardaki dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade eden Başkan Arslan, bu çalışmayı Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak yaptıklarını belirtti. Arslan, "Tüm ticari taksileri Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan otogara topladık ve burada dezenfekte çalışması yaptık. Bu zor süreci elbirliği ile atlatacağımıza inanıyorum. Belediye ekipleri kenti karış karış, sokak sokak dezenfekte ediyor. Bu açıdan taksilerin ve durakların ilaçlanması çok önemli. Bu işlemi sıkıntı bitene kadar devam ettireceğiz. Bunu hem müşterilerin hem de taksicilerimizin sağlığı için yapıyoruz. Vatandaşlarımız da hijyen konusunda duyarlı olmayı sürdürsünler" diye konuştu. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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