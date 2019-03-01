Hakkari'de Tiyatro Yarışması

Kaynak: AA

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından "hayallerini sahneye taşı" tiyatro yarışması düzenlendi.Hakkari Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya 5 tiyatro ekibi katıldı.Yarışmacıların hünerlerini sergilediği yarışmada, Hakkari Anadolu Lisesi ekibi birinci, Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu ikinci oldu.Yarışmada aynı puanı alan Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Teknokent Koleji ekibi üçüncülüğü paylaştı.Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, yaptığı açıklamada, gençleri sanatla buluşturmak istediklerini söyledi.Amaçlarının geleneksel sanata sahip çıkan bireylerin yetişmesini sağlamak olduğunu anlatan Güldal, "Yarışmayı 4 kategoride düzenledik. Yeni yetenekler keşfettik. Dereceye giren gençlerimiz Van'da yapılacak olan bölge yarışmalarında ilimizi temsil edecek." dedi.