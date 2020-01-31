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Hakkari'de toprak evin damı kısmen çöktü

Hakkari'de toprak evin damı kısmen çöktü.

31.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:04Hakkari'de toprak evin damı kısmen çöktü
'de toprak evin damı kısmen çöktü.
Merkeze bağlı Dağgöl Mahallesi'nde 6 kişilik Tatlı ailesinin kirada oturduğu evin damında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı evde, mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi.
Evde oturdukları sırada çökmenin yaşandığını belirten Türkan Tatlı,çocuklarıyla telaşla dışarı çıktığını söyledi.
Kentte son zamanlarda yağışların etkili olduğunu dile getiren Tatlı, "Çökme olduğunda çok korktuk. Mutfak bölümünü şu anda hiç kullanamıyoruz. Eşim kalorifercilik yaparak geçimimizi sağlıyor. Kirada oturuyoruz. Zor durumdayız. Bazı eşyalarımız da kullanılamaz hale geldi." dedi.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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