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Hakkari'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

24.08.2019 17:42 Hakkari'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinden kent merkezi Sümbül Mahallesi Van Hakkari Bulvarı Mazlum Ümit Petrol Ofisi yanından meydana geldi. Van istikametinden Hakkari'ye gelen 61 NR 661 plakalı bir kamyonet, petrol ofisinden yola çıkan 06 BC 3143 plakalı araca arkadan çarptı. Yaşanan kazada kamyonette bulunan bir kişi hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı vatandaş bölgeye sevk edilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırırken, araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Petrol Ofisi, Hakkari, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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