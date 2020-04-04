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Hakkari'de trafik kazası: 5 yaralı

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

04.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:08
Hakkari'de trafik kazası: 5 yaralı
Hakkari 'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Yeni Mahalle yolu üzerinde bulunan Fatih Kışlası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsün ismi öğrenilemeyen 30 AK 244 otomobil, çarşı merkezine doğru gelirken, karla karışık yağmur ve yolun kaygan olmasından dolayı yoldan çıkarak 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağı içine yuvarlandı. Kaza sonrası araçta sıkışan 5 kişi emniyet, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların müşahede altına alındığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Sabah, 3. Sayfa
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