08.06.2019 14:30
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Hakkari'de trafik kazası: 6 yaralı

Hakkari

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Hakkari- Van karayolunda bulunan Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Van istikametinden Hakkari'ye gelmekte olan ve içinde Yiğit ailesinden 6 kişinin bulunduğu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs yağışlardan dolayı yolun kaygan olmasından dolayı şarampole yuvarladı. Kazada yaralananlar bölgeye gönderilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Van, Hakkari, 3. Sayfa

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