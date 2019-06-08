Hakkari'de trafik kazası: 6 yaralı

Hakkari
'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Hakkari- Van
karayolunda bulunan Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Van istikametinden Hakkari'ye gelmekte olan ve içinde Yiğit ailesinden 6 kişinin bulunduğu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs yağışlardan dolayı yolun kaygan olmasından dolayı şarampole yuvarladı. Kazada yaralananlar bölgeye gönderilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Van
, Hakkari
, 3. Sayfa