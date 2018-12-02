Hakkari'de Uçurumdan Düşen Kişi Öldü

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde uçurumdan düşen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Beşevler
Mahallesi'nde yaşayan Hamza Yılmaz, bir grup arkadaşıyla gittiği Aktütün
köyü yakınındaki Şose Deresi bölgesinde dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Durumu fark eden Yılmaz'ın arkadaşları, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.
Olay yerine giden jandarma ve 112 sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cesedi, arazi şartlarının kötü olmasından dolayı vatandaşların da yardım ettiği ekiplerce bulunduğu yerden alınarak Şemdinli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Beşevler,Şemdinli,Hakkari
02 Aralık 2018 Pazar 18:28