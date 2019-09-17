Haberler » Spor » Haber

Hakkari'de "Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması" yapılacak

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılacak olan Union Cycliste Internationale (UCI) Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması için geri sayım başladı.

17.09.2019 09:20Hakkari'de
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılacak olan Union Cycliste Internationale (UCI) Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması için geri sayım başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2019 faaliyet takviminde yer alan MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışı, 22 Eylül'de Hakkari'nin ev sahipliğinde yapılacak. Yarışmaya Türkiye'den ve farklı ülkelerden katılım yapacak olan sporcular; büyük bayanlar ve büyük erkekler kategorisinde yarışacaklar. Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olması beklenen yarışma, 22 Eylül tarihinde saat 10.00'da Hakkari Merzan Mahallesi Sanayi Sitesinin yanında start alacak.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari'de ilk defa yapılacak olan uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını, sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Güldal, "Bu sevinci ve heyecanı bütün hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak ve yaşamak istiyoruz. Şimdiden katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bütün sporseverleri 22 Eylül 2019 saat 10.00'da Merzan Mahallesi'nde yapılacak olan yarışmaya bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye, Hakkari, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:21 52 yıl önce maçta ölen Sivasspor taraftarlarını tek başına andı
13:20 Beşiktaş'tan Enzo Roco açıklaması
13:18 Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
13:15 Adis Jahovic'ten 8 maçta 6 gol
13:07 Manisaspor'da 15 yaşındaki bilal golleri seriye bağladı
12:59 Karşıyaka'nın eski çalıştırıcısı beyin kanaması geçirdi
12:58 Balıkesirspor, İstanbulspor deplasmanına galibiyet için gidecek