13 Aralık 2018, 14:51
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Hakkari' de Üs Bölgesine Yıldırım Düştü: 6 Asker Yaralı

Hakkari'deki askeri üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile hastaneye giderek, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve diğer doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

VALİ: GEÇMİŞ OLSUN

Akbıyık, yaralı askerlerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

13 Aralık 2018 Perşembe 14:51



YORUMLAR (10)
OSMANİYE: SURİYE KALDIRDIK GELİYORUZ
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L SMN: Üstümüzdeki bu kara bulutlar ne ya . Kazasız günümüz geçmiyor . . . . Askerlerimize geçmiş olsun . Allah''tan acil şifalar diliyorum
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MİSAFİR: ASKERLERİN OLDUĞU SAHA YÜKSEK 2000-3500 MT CİVARI ŞİMŞEKDE OLABİLİR
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123: Gelmiş geçmiş olsun aslanlar allah acil şifa versin ayağınız pınar başınız gol olsun
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BATSIN BU DÜNYA: allah korumuş rabbim yardımcınız olsun
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