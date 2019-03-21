21 Mart 2019, 16:47
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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari

Hakkari'de kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 83,82 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 83,82 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Depin polis kontrol noktasında 19 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 83,82 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA