Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari
'de kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 83,82 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Depin polis kontrol noktasında 19 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 83,82 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA