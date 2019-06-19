19.06.2019 15:58
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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 49 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 49 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Yüksekova ilçesi Dağlıca yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 49 kilo 700 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bir şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Kaynak: AA
Yüksekova, Hakkari, Güncel

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