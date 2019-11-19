Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda 1 kilogram eroin ile 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kısal alanında ve ilçe merkezinde yapılan uygulamalarda toplamda 6 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 02 gram eroin ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. "