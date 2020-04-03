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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, eroin yapımında kullanılan 4 bin 500 litre asetik anhidrit maddesi ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

03.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:19
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, eroin yapımında kullanılan 4 bin 500 litre asetik anhidrit maddesi ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Yüksekova İlçesi Çamdalı Deresi içerisinde 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde üretimi, kurutulması ve hazırlanmasında kullanılan, 4 bin 500 litre asetik anhidrit, 3 pres makinesi, el telsizi, 3 kaynatma kazanı, 350 kilogram soda, 10 mala ve tepsi ele geçirdi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
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