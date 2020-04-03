Hakkari'de uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dere içinde toprağa gömülü, uyuşturucu yapımında kullanılan çok miktarda malzeme bulundu.
03.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:42
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesindeki Çamdalı Deresi içerisinde 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş, uyuşturucu üretimi, kurutulması ve hazırlanmasında kullanılan 4 bin 500 litre asetik anhidrit, 3 pres makinesi, el telsizi, 3 kaynatma kazanı, 15 kurutma ocağı, 350 kilogram soda, 10 mala ve tepsi ele geçirildi.
Kaynak: AA