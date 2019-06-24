24.06.2019 13:33
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Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 26 kilo 940 gram uyuşturucu ve 79 hap ele geçirildi.

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 26 kilo 940 gram uyuşturucu ve 79 hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu" önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 20 Haziran'da Yüksekova ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 79 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan ve adli makamlarca tutuklanan bir kişi, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Yüksekova ilçesi Esendere yolu üzerindeki uygulama noktasında 22 Haziran'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada da 23 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Aynı gün ilçeye bağlı Keçili köyü yakınlarında şüpheli araçtan atılan paketlerde yapılan incelemede ise 3 kilo 940 gram eroin ele geçirildi.
Kaynak: AA
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