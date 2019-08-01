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Hakkari'de uzun namlulu silah ve EYP ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

01.08.2019 17:59 Hakkari'de uzun namlulu silah ve EYP ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Zeynep Deresi mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet G-3 piyade tüfeği, 11 adet G-3 piyade tüfeğine ait şarjör, 130 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 184 adet BKC makinalı tüfek fişeği, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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