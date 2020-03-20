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Hakkari'de, valilik binası dezenfekte edildi

HAKKARİ'de, belediye ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında valilik binasında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

20.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:07
Hakkari'de, valilik binası dezenfekte edildi
HAKKARİ'de, belediye ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında valilik binasında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çalışmaları yerinde denetledi.

Koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından Hakkari Belediyesi, alınan tedbirler kapmasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, valilik binası baştan sona dezenfekte edildi. Binadaki birimler, koridor, kantin, tuvalet, mescit, arşiv odaları, yemekhane ve asansörler baştan sona dezenfekte edildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, dezenfekte çalışmalarını yerinde denetledi.Belediye ekipleri, ayrıca kentteki kamu kurum ve kuruluşlar ile alışveriş merkezleri, çocuk oyun alanları, park, toplu taşıma araçları ile kent merkezinde halkın yoğunluklu olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


- Hakkari
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Hakkari, Güncel

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