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Hakkari'de, Vatan Tepe'ye 29 bin fidan dikildi

TÜRKİYE'de olduğu gibi Hakkari'de de '11 milyon fidan toprakla buluşuyor' etkinliği düzenlendi.

11.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:11Hakkari'de, Vatan Tepe'ye 29 bin fidan dikildi

TÜRKİYE'de olduğu gibi 'de de '11 milyon fidan toprakla buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Vatan Tepe bölgesinde 29 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Hakkari'de fidan dikimi gerçekleştirildi. Hakkari Valiliği ile Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde Berçelan Mahallesi'ndeki Vatan Tepe'de fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikim programına, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İYİ Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın açılış konuşması ile başladı. Vali Akbıyık, 'nin 2023 noktasında olduğu gibi Hakkari ve ilçelerinde de, '11 milyon fidan toprakla buluşuyor' etkinliğini düzenlediklerini söyledi. Akbıyık; "Cumhurbaşkanımızın kararı ile bugün ağaçlandırma günü olarak ilan edildi. Biz de tüm kamu kuruluşlarımız ve Hakkari halkımızla beraber burada fidan dikeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, protokol üyeleri askerler ve vatandaşlar Vatan Tepe bölgesindeki ağaçlandırma alanında 29 bin fidan dikti.



Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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