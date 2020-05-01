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Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu 3 bin kişiye yardım eli uzattı

Hakkari Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaklaşık 3 bin kişiye yardım eli uzattı.

Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu 3 bin kişiye yardım eli uzattı
01.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:12
Hakkari Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaklaşık 3 bin kişiye yardım eli uzattı.
Hakkari Belediyesinin kent genelindeki dezenfekte, ilaçlama ve denetim çalışmaları devam ederken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü, 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı olanların adeta eli ayağı olan ekipler, şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişiye yardım ulaştırdı.
Ekipler, kent genelinde 112 Acil Çağrı Hattı ile ilgili numaraları arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürerek teslim ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel, Haber

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