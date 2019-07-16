16.07.2019 01:17
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Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Van Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Derecik'te mayına basarak ağır yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, Hakkari'deki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Demircan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehit Demircan'ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.
Kaynak: AA
Derecik, Hakkari, Güncel

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