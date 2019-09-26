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Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Derecik bölgesinde dün PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi gören bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.

26.09.2019 20:52Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Derecik bölgesinde dün PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi gören bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari Derecik bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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