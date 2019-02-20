Hakkari'de Yaralı Keklik Tedaviye Alındı

HAKKARİ(AA) - Hakkari
'de bulunan yaralı keklik, tedavi altına alındı.
Bay köyü yakınında duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan keklik, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Keklik, burada tedavi altına alındı.
Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi
, yaptığı açıklamada, kekliğin sağ kanadında kırık olduğunu tespit ettiklerini belirtti.
Kekliğe ilk müdahalenin yapıldığını aktaran Çiftçi, kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerini kaydetti.
Hakkari
Kaynak: AA