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Hakkari'de 'yayla muzu' ışkına yoğun ilgi

HAKKARİ'nin dağlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın (uçkun) bitkisi, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

09.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:38
Hakkari'de 'yayla muzu' ışkına yoğun ilgi

HAKKARİ'nin dağlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın (uçkun) bitkisi, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Bölge halkı için geçim kaynağı haline gelen ve yüksek yerlerde yetişen bitkiyi toplamak için vatandaşlar büyük zahmetlere katlanırken, destesi 10 liradan alıcı buluyor.

Hakkar'nin yüksek dağlarında doğal olarak yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın bitkisi, kent merkezindeki tezgahlarda yerini aldı. Destesi 10 liradan satılmasına rağmen yoğun talep gören ışkın, bölgede yaşayanların da ekmek kapısı oluyor. Satıcı Selim Acar, bitkiye ilgiden memnun olduğunu belirtirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, destesi 10 liradan satılan ışkın bitkisinin bağışıklık sistemi için iyi geldiğini söyledi. Zerek, "İlkbaharın gelişiyle birlikte başta Hakkari olmak üzere Van, Bitlis, Tunceli, Muş ve Diyarbakır illerinde aktif olarak tüketilen bir meyve türüdür. Işkının kanser, şeker ve bir çok hastalığa da iyi geldiği söyleniyor. Koronavirüs ile mücadele anlamında güçlü bir etki verdiği söyleniyor. Herkesin tatmasını tavsiye ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, Güncel
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