Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hakkari'de 'yayla muzu' ışkına yoğun ilgi

HAKKARİ'nin dağlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın (uçkun) bitkisi, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

09.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:22
Hakkari'de 'yayla muzu' ışkına yoğun ilgi

HAKKARİ'nin dağlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın (uçkun) bitkisi, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Bölge halkı için geçim kaynağı haline gelen ve yüksek yerlerde yetişen bitkiyi toplamak için vatandaşlar büyük zahmetlere katlanırken, destesi 10 liradan alıcı buluyor.

Hakkar'nin yüksek dağlarında doğal olarak yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın bitkisi, kent merkezindeki tezgahlarda yerini aldı. Destesi 10 liradan satılmasına rağmen yoğun talep gören ışkın, bölgede yaşayanların da ekmek kapısı oluyor. Satıcı Selim Acar, bitkiye ilgiden memnun olduğunu belirtirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, destesi 10 liradan satılan ışkın bitkisinin bağışıklık sistemi için iyi geldiğini söyledi. Zerek, "İlkbaharın gelişiyle birlikte başta Hakkari olmak üzere Van, Bitlis, Tunceli, Muş ve Diyarbakır illerinde aktif olarak tüketilen bir meyve türüdür. Işkının kanser, şeker ve bir çok hastalığa da iyi geldiği söyleniyor. Koronavirüs ile mücadele anlamında güçlü bir etki verdiği söyleniyor. Herkesin tatmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Hakkari'de 'yayla muzu' ışkına yoğun ilgi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:39: 9 yaşındaki Şüheda, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı - Haber 18:39: Başkan Eroğlu'dan maske uyarısı - Haber 18:39: AK Parti teşkilatı 300 adet gıda kolisi bağışında bulundu - Haber 18:38: Elazığ'da 3 apartman daha karantinaya alındı - Haber 18:38: Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmirlilerin desteği sürüyor - Haber 18:18: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler