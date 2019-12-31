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Hakkari'de yeni yıl öncesi denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipler tarafından yeni yıl öncesi işletmeler denetlendi.

31.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Hakkari'de yeni yıl öncesi denetim
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipler tarafından yeni yıl öncesi işletmeler denetlendi.

Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıl öncesi gıda satışı yapan işletmeler, restoran, kafe ve marketlere yönelik denetimlerde bulundu. Zabıta ekiplerinin başında bulunan Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin üretimi, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konular da titizlikle denetlendiklerini söyledi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

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