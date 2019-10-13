Haberler » Güncel » Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

13.10.2019 12:02
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.
Çukurca ilçesine bağlı Baski Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacak.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
Mehmet ÖZKANHAKKARİ, (DHA)
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:04 İzmir sanat sokağı'nın engelsiz korosu
13:04 İzmir uluslararası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
13:03 - Suriye Milli Ordusundan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
13:03 Roman çocuklar geleceğe hazırlanıyor
12:56 Amasya'da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni
12:56 Bursa metresini 2 liradan aldıkları kumaştan elbise yapıp, 150 liraya satıyorlar
12:56 Şanlıurfa tel abyad'daki terör mevzileri vuruluyor-7
13.10.2019 13:05:37