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Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkari'de yürütülen operasyonda, üzerine yıldırım isabet eden ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın (20) acı haberi, memleketi Samsun'da yaşayan ailesine verildi.

13.10.2019 15:05
Hakkari'de yürütülen operasyonda, üzerine yıldırım isabet eden ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın (20) acı haberi, memleketi Samsun'da yaşayan ailesine verildi.
Hudut ve bölge güvenliğini sağlamak amacıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesi Marik-1 Tepe Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın üzerine yıldırım isabet etti. Sağlık durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Yavan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Samsunlu olan şehit Yavan'ın Havza ilçesine bağlı Sondaj Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Dursun ve Hanife Yavan çiftinin evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan, Kevser Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Havza Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Güncel

Kaynak: DHA

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