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Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler için tören

Hakkari Davul Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan iki asker için tören düzenlendi.

28.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:33
Davul Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan iki asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde ambulanslara konuldu.
Şehit Duymaz'ın naaşı memleketi Yozgat'a, şehit Yılmaz'ın naaşı da Bartın'a gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na uğurlandı.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler için tören

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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